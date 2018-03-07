Экс-сенатора Дерева арестовали по обвинению в мошенничестве

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Басманный суд Москвы отправил под арест бывшего сенатора Совета Федерации от Карачаево-Черкесской Республики, бизнесмена Вячеслава Дерева, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере.

"Судом удовлетворено ходатайство органов следствия об избрании в отношении Дерева меры пресечения в виде заключения под стражу на срок до 6 мая", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.

Как сообщалось, Дереву предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По данным информированного источника "Интерфакса", уголовное дело связано с необоснованным возвратом НДС подконтрольной предпринимателю фирме.

Дерев представлял Карачаево-Черкесию в Совете Федерации с апреля 2011 года по январь 2016 года, он являлся членом комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.