Посольство Украины в РФ не получало запросов от Собчак о посещении Крыма

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Посольство Украины в России не получало запрос от кандидата в президенты РФ от партии "Гражданская инициатива" Ксении Собчак относительно возможности посетить Крым со стороны материковой Украины.

"На адрес посольства Украины в РФ не поступало запросов от госпожи Собчак о возможности посещения временно оккупированных Автономной Республики Крым и Севастополя", - говорится в ответе посольства Украины в РФ на соответствующий запрос агентства "Интерфакс" в среду.

6 марта Собчак сообщила, что направила письмо в посольство Украины в РФ с просьбой разрешить ей въезд в Крым через территорию Украины. "Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно. Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда ", - сказала Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, поедет ли она в Крым как кандидат в президенты РФ. При этом она утверждала, что не будет проводить предвыборную агитацию в Крыму.

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал заявление Собчак "политической шизофренией".

7 марта помощник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян сказал в комментарии агентству "Интерфакс", что в случае появления Собчак на украинской границе Государственная пограничная служба Украины проведет комплекс мер по проверке возможного нарушения ею украинского законодательства. "Все действия будут в правовом поле", - рассказал он.

Он добавил, что ведомству известно о заявлениях Собчак. "Однако можно их оценить как политические, сделанные в рамках предвыборной кампании. А официальный Киев не признает выборы президента РФ на территории аннексированного Крыма", - подчеркнул Слободян.

Выборы президента РФ запланированы на 18 марта 2018 года.