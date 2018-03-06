Собчак попросила у Украины разрешение на посещение Крыма

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак сообщила, что обратилась в украинское посольство с просьбой разрешить ей посетить Крым.

"Я уже направила письмо в посольство Украины, мы ждем ответа. Я направила. Если я поеду в Крым, то только через украинскую территорию. Я считаю, что это правильно", - сказала Собчак в эфире радиостанции "Эхо Москвы", отвечая на вопрос, поедет ли она в Крым как кандидат в президенты РФ.

"Если я получу разрешение на этот въезд, я поеду туда", - добавила она.

Ранее Собчак заявляла, что Крым с точки зрения международного права является украинским, его присоединение к России незаконно и на полуострове необходимо провести новый референдум. Кандидат в президенты также отметила, что не будет вести агитацию в Крыму.

После этого прокуратура провела проверку ее высказываний о принадлежности полуострова.