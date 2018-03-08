Пропавших самарских школьниц нашли гуляющими в торговом центре

Москва. 8 марта. INTERFAX.RU - Поиски пропавших накануне в Самаре двух школьниц завершены, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Самарской области в четверг.

"Примерно в 17:30 девочки были обнаружены гуляющими в торговом центре в компании знакомых подростков", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили "Интерфаксу", что ночь девочки также провели у друзей.

На розыск пропавших детей были подняты по тревоге сотрудники управления МВД РФ по Самаре. Ориентировки с приметами школьниц был разосланы всем наружным службам и территориальным органам внутренних дел Самарской области, а также в соседние регионы. Помимо опроса родственников и знакомых пропавших девочек, полицейские обследовали чердаки и подвалы многоэтажек, а также крупные торговые центры. "Не сообщая родителям о своем местонахождении, девочки не осознавали тех последствий, к которым их исчезновение привело", - отмечает пресс-служба.

Ранее в четверг сообщалось, что две девочки 2004 года рождения пропали в Октябрьском районе Самары. 7 марта они ушли в школу, но вечером домой не вернулись.