В Якутии нелегальная маршрутка столкнулась со снегоуборщиком

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Авария с участием нелегальной маршрутки под Якутском унесла жизни четырех человек, сообщил "Интерфаксу" источник в службе транспортного надзора региона.

"Микроавтобус, принадлежащий частному лицу, не имевшему лицензии на пассажирские перевозки, однако осуществлявшему их, на трассе под Якутском столкнулся со снегоуборщиком - автомобилем "КамАЗ". Погибли четыре человека, пострадали еще пять", - сказал он.

Собеседник агентства сообщил, что всего в маршрутке находились 11 человек.

Предварительно, виновником аварии стал водитель снегоуборщика. "Водитель снегоуборочной машины неожиданно стал сдавать назад по своей полосе и не заметил приближающуюся маршрутку", - рассказал источник.

Как сообщил "Интерфаксу" сотрудник ГИБДД Якутии Василий Руфов, авария произошла на 142-м километре федеральной автодороге "Вилюй". "Ближе всего к месту аварии расположено село Магарасс, примерно 42-46 км. Возраст погибших пока неизвестен, мы еще не прибыли на место", - сказал он.

В следственном управлении СК РФ республики уточнили, что на место аварии выехала следственная группа.