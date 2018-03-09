Двое неизвестных похитили мужчину в Камышине Волгоградской области

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Полицейские в Волгоградской области ищут подозреваемых в похищении жителя города Камышина, сообщили "Интерфаксe" в пресс-службе регионального главка МВД

"8 марта около 21:30 мск двое неизвестных мужчин и женщина у дома N96 по улице Пролетарской в Камышине избили, а после положили в багажник автомобиля Porsche Cayenne мужчину", - сказал собеседник агентства.

Личность похищенного устанавливается. На вид мужчине 40-45 лет, он невысокого роста, волосы седые, был одет в куртку бежевого цвета. Похитители скрылись на черном внедорожнике с номерами "С 922 ХТ 161".