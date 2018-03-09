В России

Мужчина в ходе бытового конфликта смертельно ранил двух бойцов Росгвардии в Дагестане

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Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур задержали и допрашивают в Дагестане мужчину, который застрелил двух бойцов Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, инцидент произошел в селе Герга Каякентского района. В ходе возникшего бытового конфликта мужчина из оружия расстрелял двух бойцов Росгвардии. Стрелявший задержан. В отношении него проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям.

Теги: Дагестан
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