Мужчина в ходе бытового конфликта смертельно ранил двух бойцов Росгвардии в Дагестане

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - Сотрудники силовых структур задержали и допрашивают в Дагестане мужчину, который застрелил двух бойцов Росгвардии, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По предварительным данным, инцидент произошел в селе Герга Каякентского района. В ходе возникшего бытового конфликта мужчина из оружия расстрелял двух бойцов Росгвардии. Стрелявший задержан. В отношении него проводятся следственные действия", - сказал собеседник агентства.

По его словам, задержанный не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям.