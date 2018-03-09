Стрелявший в двух людей в Дагестане оказался полицейским

Москва. 9 марта. INTERFAX.RU - В ходе бытового конфликта в Дагестане погиб боец Росгвардии и один мирный житель, стрелявший - сотрудник полиции, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненной информации, из двух погибших - один боец Рогсвардии, второй человек - гражданское лицо. Стрелявшим оказался сотрудник полиции. Он задержан и находится на допросе. По предварительной информации, между задержанным и убитыми возник конфликт из-за денег", - сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в ходе бытового конфликта мужчина из оружия расстрелял двух бойцов Росгвардии.

По информации источника, задержанный не имеет отношения к незаконным вооруженным формированиям.