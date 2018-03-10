При взрыве газа в Краснодаре пострадали семь человек

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Семь человек пострадали при взрыве газа в Краснодаре, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"По уточненным данным, пострадали до семи человек, проживавшие в двух соседних квартирах", - сказал источник.

Между тем, по данным другого источника "Интерфакса", пострадавших пятеро.

Как сообщили "Интерфаксу" в департаменте здравоохранения Краснодара, пострадавшие находятся в состоянии средней тяжести.

По словам еще одного источника "Интерфакса", спасатели проводят эвакуацию жителей из дома, где взорвался газ.

Ранее сообщалось, что взрыв бытового газа произошел в одной из квартир жилого пятиэтажного дома по ул. Славянская. У дома частично обрушилась внешняя стена, пострадали соседние квартиры.