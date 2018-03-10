Взрыв газа повредил один из подъездов пятиэтажки в Краснодаре

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Серьезные повреждения от взрыва газа получил один из четырех подъездов многоквартирного дома в Краснодаре, его жильцам требуется расселение, сообщил в субботу мэр города Евгений Первышов.

"На сегодняшний день нам необходимо расселить четвертый подъезд, наиболее пострадавший. По другим несущим конструкциям дома мы пока не видим серьезных разрушений. Пока речь идет о крайнем подъезде, где произошел взрыв непосредственно на пятом этаже. Мы видим разрушение перекрытий четвертого этажа", - сказал он на встрече с жильцами в центре временного размещения.

В настоящее время, добавил глава города, в аварийном доме отключены все системы. Для временного проживания эвакуированных людей подготовлены номера в гостинице.

"Жильцы уцелевших подъездов смогут забрать необходимые вещи после детального обследования конструкций. Мы отключили все системы жизнеобеспечения - свет, газ, воду и отопление, - сказал мэр. - Место для расселения жителей у нас приготовлено, это гостиница "Кавказ".

Первышов также сказал, что власти пока не планируют сносить пострадавший дом. "Разговоров о том, что пострадавший дом идет под снос, пока нет. Необходимо дождаться заключения экспертов", - заключил он.

Взрыв газовоздушной смеси без возгорания произошел в субботу утром на пятом этаже многоквартирного жилого дома по адресу: улица Славянская, 75. В результате происшествия пострадали семь человек, в том числе, двое детей.