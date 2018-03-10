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Перекрытую лавиной дорогу к 51 населенному пункту в Дагестане расчистили

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - В Тляратинском районе Дагестана специалисты восстановили автомобильное движение, прерванное в результате схода лавины, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

"Дорога республиканского значения в шести километрах от селения Тлярата в Тляратинском районе расчищена. Движение автотранспорта восстановлено в полном объеме", - сказали в ведомстве.

В пятницу лавина перекрыла в указанном районе автомобильную дорогу, ведущую к 51 населенному пункту.

Как сообщалось, еще одна лавина сошла в Рутульском районе Дагестана в субботу утром. Три села остались отрезанными от большого мира.

Теги: Дагестан
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