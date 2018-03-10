Россия подпишет новое соглашение с ЦЕРН

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Россия подпишет новое соглашение с Европейской организацией ядерных исследований (ЦЕРН) в этом году, новый документ понадобился, чтобы поднять статус РФ в исследованиях, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

"В 2018 году планируется подписать новое соглашение между правительством Российской Федерации и ЦЕРН, которое зафиксирует участие России во второй фазе сооружения большого адронного коллайдера и всех экспериментов на этой установке", - сказали "Интерфаксу" в пресс-службе.

Новый документ проходит процедуру согласования.

Как подчеркнули в ведомстве, речь идет не о выходе России из членства в ЦЕРН, а об изменении формата соглашения между организацией и РФ. Договоренность о подписании нового соглашения о сотрудничестве была достигнута в прошлом году. Новый документ дает "России особый статус по участию в экспериментах".

"Это соглашение будет иметь гораздо больший статус и значительно повысит уровень взаимодействия в отличие от ассоциированного членства в организации. Именно поэтому Россия отозвала свою заявку об ассоциированном членстве", - подчеркнули в пресс-службе министерства.

Там добавили, что в новом соглашении "предполагается оговорить участие ЦЕРН в строительстве научных установок в России класса мегасайнс".

Как ожидается, в первой половине года проект соглашения между Россией и ЦЕРН будет рассмотрен на международном совете ЦЕРН, а затем документ будет подписан.

В пресс-службе напомнили, что сотрудничество России и ЦЕРН насчитывает около 60 лет, последнее соглашение было подписано в 1993 году. С тех пор статус и название организации, которая подписывала этот документ, изменились. Кроме того, изменилось законодательство и детали эксперимента, о которых шла речь в соглашении.

Ранее в субботу пресс-служба ЦЕРН сообщила, что Москва отказалась от ассоциированного членства в ЦЕРН. По данным СМИ, Россия направила отказ в ЦЕРН в ноябре 2017 года.