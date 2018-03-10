В Минобрнауки объяснили статус России в ЦЕРН

Москва. 10 марта. INTERFAX.RU - Выход России из ассоциированного членства в Европейской ассоциации по ядерным исследованиям (ЦЕРН) никак не связан с политикой, главная цель этого шага - заключить более выгодное и более статусное соглашение с ЦЕРН в качестве страны-партнера, заявил "Интерфаксу" заместитель министра образования и науки РФ Григорий Трубников.

"Никакой политики здесь нет, ЦЕРН готов нас принять и в качестве ассоциированного члена, и в качестве полноправного члена, они и предлагают, и зовут. Но нам в переговорах удалось достичь согласия на формат сотрудничества, которое выгодно для обеих сторон. Они нас воспринимают не как еще одну страну-участницу, а как специального партнера. Так формат существует только для трех стран: для США, для Японии - и для России", - сказал Трубников агентству.

По словам замминистра, ассоциированное членство в ЦЕРН не очень выгодно России - РФ платит за него, помимо финансирования других программ сотрудничества с ЦЕРН, порядка 10 млн швейцарских франков в год, и "при этом не факт, что деньги вернутся к нам". Между тем, по новому соглашению уже ЦЕРН будет участвовать в запуске и работе дорогих научных установок в России - как отправлять европейских ученых в РФ, так и, возможно, вкладывать в отечественные проекты миллионы евро. Речь идет о синхротронах в Новосибирске и Подмосковном Протвино, а также об установках в Дубне и Гатчине.

ЦЕРН заинтересована в финансировании российских научных проектов класса мегасайнс, поскольку это дает возможность сэкономить на строительстве аналогичных дорогостоящих установок у себя, пояснил Трубников.

"Чтобы в 2030-х годах в Европе мог стартовать новый проект - кольцевой коллайдер будущего, - нужно отработать массу новых технологий, и ЦЕРН заинтересован в российских проектах, потому что будут распределяться усилия, не будет дублирования труда ученых", - отметил замминистра.

Он добавил, что особый интерес у ЦЕРН к российскому опыту в области применения сверхпроводящих сильнополевых магнитов для коллайдеров, которые позволят увеличить возможности Большого адронного коллайдера в ЦЕРН и понадобятся для постройки нового коллайдера через десять лет.

Новое соглашение между правительством РФ и ЦЕРН в Москве рассчитывают заключить до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что Россия вышла из ассоциированного членства в ЦЕРН. В Минобрнауки подчеркивают, что это шаг к заключению более выгодного и более статусного соглашения с ЦЕРН в этом году.