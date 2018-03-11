Рогозин сообщил о модернизации МиГ-31 параллельно с разработкой "Кинжалов"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Разработка гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" шла параллельно с модернизацией высотного истребителя-перехватчика МиГ-31, сообщил в воскресенье заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин.

"В качестве носителя "Кинжала" был выбран сверхзвуковой истребитель-перехватчик МИГ-31. Работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолёта, опередившего своё время, шла параллельно с разработкой самого оружия", - написал Рогозин в твиттере.

Минувшей ночью Минобороны РФ сообщило об успешном учебно-боевом пуске гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" - нового российского высокоточного оружия.

"Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе", - говорилось в сообщении ведомства, поступившем в "Интерфакс".

По данным Минобороны, "в ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей.

"Благодаря высоким летно-техническим характеристикам самолета МиГ-31 и гиперзвуковой аэробаллистической ракеты с малой радиолокационной заметностью и высокой маневренностью комплекс "Кинжал" не имеет аналогов в мире", - говорится в сообщении.

Комплекс "Кинжал" был назван среди нового российского оружия президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию РФ.