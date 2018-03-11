Минобороны сообщило об успешном учебном пуске ракеты комплекса "Кинжал" с истребителя

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили об успешном учебно-боевом пуске гиперзвуковой ракеты комплекса "Кинжал" - нового российского высокоточного оружия.

"Экипаж истребителя МиГ-31 Воздушно-космических сил выполнил практический учебно-боевой пуск гиперзвуковой ракеты высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал" в заданном районе", - сообщили в министерстве обороны России.

"Вылет истребителя-перехватчика был осуществлен с аэродрома на территории Южного военного округа в рамках несения опытно-боевого дежурства. Пуск прошел штатно, гиперзвуковая ракета поразила заданную цель на полигоне", - говорится в сообщении военного ведомства РФ.

В Минобороны РФ заявили: "В ходе пуска гиперзвуковой ракеты были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели высокоточного авиационного ракетного комплекса "Кинжал".

Комплекс "Кинжал" был назван среди нового российского оружия президентом Владимиром Путиным 1 марта в послании Федеральному Собранию РФ.

По словам президента, с 1 декабря 2017 года "Кинжал" поставлен на опытно-боевое дежурство в Южном военном округе.

Глава государства заявил, что уникальные летно-технические характеристики высокоскоростного самолета-носителя позволяют доставлять ракету в точку сброса за считанные минуты, а сама ракета, летящая со скоростью, превышающую скорость звука в 10 раз, осуществляет маневрирование на всех участках траектории полета.

Путин сказал, что это позволяет ракете гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя к цели на дальность более 2 тыс. км ядерные и обычные боевые заряды.

Путин в послании Федеральному собранию также заявил, что у России есть гиперзвуковые комплексы "Авангард", ядерные подлодки-беспилотники, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой. По словам президента РФ, в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана").