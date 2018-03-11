В России Президентская кампания-2018

ВЦИОМ спрогнозировал явку на президентских выборах 63-67%

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в воскресенье опубликовал прогноз относительно выборов 18 марта, согласно которому лидером президентской кампании является Владимир Путин с результатом до 73%.

"Согласно прогнозу, явка на выборы с учетом устойчивости решения об участии в голосовании окажется в коридоре 63-67%", - говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

"Прогнозируемый результат Владимира Путина составляет 69-73%", - отмечается в сообщении.

Прогнозируемый результат Павла Грудинина - 10-14%; Владимира Жириновского - 8-12%; Ксении Собчак - 2-3%; Григория Явлинского - 1-2%; Сергея Бабурина, Бориса Титова, Максима Сурайкина - менее 1% у каждого, сообщает ВЦИОМ.

В сообщении также отмечается, что "декларируемый уровень гражданского участия на выборах президента по данным опроса: 74% россиян говорят, что точно придут на выборы, еще 9% - что скорее всего примут участие в голосовании". Респондентам предлагалось ответить на вопрос "Примете ли Вы участие в выборах президента, которые состоятся в марте 2018 года или нет?".

"Электоральный рейтинг Владимира Путина, согласно опросным данным - 69% (такова доля россиян, декларирующих свою готовность отдать голос за действующего президента). Электоральный показатель Павла Грудинина составляет 7%, Владимира Жириновского - 5%, Ксении Собчак - 2%, Григория Явлинского - 1%, Сергея Бабурина - 1%, Бориса Титова - менее 1%, Максима Сурайкина - менее 1%", - сообщает ВЦИОМ.

1% респондентов сообщил о намерении испортить бюллетень, 3% заявили, что не стали бы участвовать в выборах. Еще 11% опрошенных затруднились ответить. Респондентам предлагалось ответить на вопрос "Если бы президентские выборы проводились в ближайшее воскресенье и список выглядел бы следующим образом, то за кого из этих кандидатов Вы бы, скорее всего, проголосовали?" (возможен один вариант ответа).

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 5-7, 9 марта 2018 г. В опросе принимают участие россияне в возрасте от 18 лет. Метод опроса - телефонное интервью по стратифицированной двухосновной случайной выборке стационарных и мобильных номеров объемом 4000 респондентов. Выборка построена на основе полного списка телефонных номеров, задействованных на территории РФ. Данные взвешены на вероятность отбора и по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1,6%. Помимо ошибки выборки смещение в данные опросов могут вносить формулировки вопросов и различные обстоятельства, возникающие в ходе полевых работ.

Подробные данные опроса приведены в пресс-выпуске ВЦИОМ на сайте организации.

Выборы президента РФ пройдут 18 марта.

Их первые выборы

8 фотографий
Ксения Собчак: 2018Павел Грудинин: 2018Борис Титов: 2018Максим Сурайкин: 2018Сергей Бабурин: 2018Владимир Жириновский: 1996 (1991)
Ксения Собчак: 2018
Теги: ВЦИОМ, выборы-2018
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