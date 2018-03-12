Эксперты спрогнозировали явку в 64% на президентских выборах

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Экспертная сеть и Telegram-канал "Давыдов. Индекс" на основе исследования уровня электоральной активности в 50 крупнейших регионах прогнозирует средний уровень явки на президентских выборах в 64%, сообщил "Интерфаксу" председатель Экспертного совета Фонда развития гражданского общества Леонид Давыдов.

"Если прогноз явки в 64% подтвердится, то, я полагаю, это будет очень хороший результат. При всех условиях, которые мы в совокупности имеем, это был бы высокий уровень электоральной активности", - сказал собеседник агентства.

По результатам исследования экспертной сети, средний уровень явки прогнозируется на уровне 64%. Для проведения исследования были отобраны 50 крупнейших регионов, в которых опрошены 150 местных экспертов проекта "Давыдов. Индекс", в среднем, по три эксперта на каждый регион.

"Следует понимать, что это не количественная, а качественная социология", - сказал Давыдов.

При этом, по экспертным оценкам, в Санкт-Петербурге прогнозируется явка в 52%, а в Москве - 65%. "Есть некий субъективный фактор. Экспертам кажется, что Москва работает, а Питер - нет. Поскольку я знаком с ситуацией и в Москве, и в Санкт-Петербурге, могу отметить, что тенденция, в целом, угадана верно. В столице, явно, больше работают, чем в Питере", - считает эксперт.

По оценкам авторов исследования, наиболее высокая явка ожидается в Татарстане - 82%, в Чувашской республике - 78%, в Пензенской области - 74%. В экспертной сети полагают, что в Крыму явка составит 66%.