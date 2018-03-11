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Сотрудники нацпарка "Русская Арктика" досрочно проголосовали на выборах президента

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - На острове Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа в воскресенье проходят досрочные выборы президента России, сообщает пресс-служба Национального парка "Русская Арктика".

"На избирательном участке №761 уже проголосовали сотрудники национального парка "Русская Арктика", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что участвовать в выборах вдали от места регистрации позволили изменения в избирательном законодательстве, о которых сотрудникам нацпарка было известно задолго до отъезда в командировку на Землю Франца-Иосифа. Они заблаговременно подали заявления в участковую избирательную комиссию о внесении в списки избирателей. Бюллетени на Землю Франца-Иосифа были доставлены воздушным транспортом.

"Несмотря на то, что мы сейчас находимся на труднодоступной, удалённой территории и участвуем в выборах досрочно, это только добавило торжественности и ответственности мероприятия", - цитирует пресс-служба государственного инспектора в области охраны окружающей среды Дениса Менникова.

Как отмечают в пресс-службе, проведению досрочных выборов главы государства способствовала и погода: на Земле Александры стоит ясная солнечная погода, на термометре минус 27 градусов.

Теги: Земля Франца-Иосифа
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