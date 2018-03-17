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Выборы президента России начались на Чукотке и Камчатке

Москва. 17 марта. INTERFAX.RU - Жители самых восточных российских регионов - Чукотки и Камчатки, где уже наступило воскресное утро, - первыми в стране приступили к выборам президента РФ.

На чукотских участках ждут около 33 тыс. избирателей. В окружном центре Анадыре люди могут бесплатно добраться к месту голосования на такси. По данным городской администрации, при вызове машины достаточно сказать фразу: "Я на выборы".

На Камчатке открылись более 190 участков. В регионе избирательным правом обладают около 239 тыс. человек. В Петропавловске-Камчатском тех, кто пришел голосовать с раннего утра, на участках угощают пирогами, местными деликатесами. В течение дня там пройдут концерты, мастер-классы, конкурсы.

Кандидаты

В избирательном бюллетене 8 кандидатов, претендующих на пост президента РФ. Среди них самовыдвиженец - президент РФ Владимир Путин, лидер ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен и председатель "Партии Роста" Борис Титов, кандидат от "Гражданской инициативы" Ксения Собчак, кандидат от "Коммунистов России" Максим Сурайкин, кандидат от "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин и лидер "Яблока" Григорий Явлинский.

Это максимальное количество кандидатов с 2000 года, когда за пост президента боролись семь человек.

География выборов

Выборы президента России пройдут во всех 85 регионах страны, на более чем 97 тыс. 300 избирательных участках, образованных на территории России, и на 401 участке за рубежом. В них сможет принять участие более 100 млн человек.

Впервые в выборах президента России будут участвовать два новых региона страны - Крым и Севастополь, которые в 2014 году вошли в состав РФ. В самопровозглашенных республиках Донбасса голосования не будет.

Избирательные участки откроются в 79 российских воинских частях, в том числе 18 участков - на военных объектах за рубежом. Проголосовать смогут и в Сирии, где откроется один избирательный участок - в российском посольстве в Дамаске. На российской авиабазе "Хмеймим" в Сирии уже прошло досрочное голосование. Как и в Арктике. Военные, которые несут службу в отдаленных районах, смогут проголосовать с помощью переносных урн.

Выбрать президента смогут и российские космонавты. Космонавт в составе экспедиции на МКС Антон Шкаплеров проголосует через доверенное лицо в Центре управления полетами по закрытому каналу связи через доверенное лицо - Олега Кононенко. Космонавты основного и дублирующего экипажей пилотируемого корабля "Союз МС-08", который стартует к Международной космической станции (МКС) 21 марта, Олег Артемьев и Алексей Овчинин проголосуют на "Байконуре", воспользовавшись своим правом голосовать по месту пребывания.

Голосование по месту пребывания и видеонаблюдение

Впервые более 5,5 млн граждан России смогут проголосовать не по месту регистрации, а пребывания. Они подали заявления через сайт "Госуслуг" и МФЦ (многофункциональные центры). Эта система пришла на смену открепительным удостоверениям и, по мнению ЦИК, исключает возможность фальсификаций и "каруселей".

Досрочно на этих выборах уже проголосовали более 180 тыс. граждан РФ в России и за рубежом. Это 0,14% от числа избирателей.

В этом году видеокамерами оснащены все территориальные избирательные комиссии и более половины избирательных участков. Более 80% избирателей, по данным ЦИК, смогут проголосовать на участках, оборудованных видеонаблюдением. Более чем в два раза (с прошлых президентских выборов в 2012 году) выросло число КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), которые ведут подсчет голосов в автоматическом режиме.

Голосование на выборах завершится в 21:00 МСК в воскресенье, когда закроются последние избирательные участки в самом западном регионе страны - Калининградской области. Предварительные итоги голосования ЦИК России подведет в 10:00 по московскому времени 19 марта.

Теги: Камчтака, Чукотка
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