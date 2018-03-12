Медведев назначил новых заместителей глав Минздрава, Минэнерго и Минэкономразвития

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Назначены новые заместители министров здравоохранения, энергетики и экономического развития, сообщила в понедельник пресс-служба правительства РФ.

Олег Салагай назначен заместителем министра здравоохранения РФ, Павел Сорокин - заместителем министра энергетики РФ, Илья Торосов - заместителем министра экономического развития РФ.

Соответствующие распоряжения подписал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Все новые назначенцы стали победителями конкурса "Лидеры России", финал которого состоялся в Сочи с 7 по 11 февраля этого года. Всего в кадровом конкурсе участвовали около 200 тысяч человек, 300 из которых прошли в финал.

Салагай ранее занимал должность директора Департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава, Сорокин являлся руководителем Аналитического центра ТЭК "Российского энергетического агентства" Минэнерго. Торосов занимал пост заместителя председателя правления АО "Тройка-Д Банк".

Ранее министр экономического развития Максим Орешкин сообщал, что изучает участников конкурса "Лидеры России" на предмет назначения на должность своего заместителя.