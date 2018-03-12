Источник анонсировал поставку военным 22 штурмовиков "Грач" в новейшей модификации в апреле

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Воздушно-космические силы (ВКС) России в апреле пополнятся 22 штурмовиками "Грач" в самой совершенной модификации Су-25СМ3, сообщил "Интерфаксу" информированный источник в авиационной отрасли.

"Модернизированные самолеты штурмовой авиации Су-25СМ3 сейчас проходят приемку специалистами военного представительства. Через месяц они должны пойти в войска", - заявил собеседник агентства. По его словам, партия состоит из 22 новейших штурмовиков, модернизированных до облика Су-25СМ3.

Собеседник агентства не исключил, что новые "Грачи" будут испытаны в Сирии.

Он подчеркнул, что строевые самолеты подверглись масштабной модернизации - "все старое бортовое радиоэлектронное оборудование, которое стояло на Су-25 и Су-25СМ, выбросили и поставили новое".

Он отметил, что из-за сложностей в отработке новейших систем проведение летных испытаний по оценке Су-25СМ3 несколько задержалось, поэтому сейчас военным передаются самолеты сразу по нескольким контрактам, в том числе по гособоронзаказу 2017 года.

Как сообщалось, летные испытания Су-25СМ3 начались в январе 2017 года, в результате выявилась необходимость доработки программного обеспечения некоторых систем самолета, что и было сделано.

Су-25СМ3 является второй большой модификацией самолета, ранее строевые штурмовики модернизировались в вариант Су-25СМ, хорошо зарекомендовавший себя в реальной боевой обстановке в Сирии. Модернизации в вариант Су-25СМ3 подлежат как строевые Су-25, так и ранее прошедшие модернизацию штурмовики Су-25СМ. Уже было модернизировано 84 штурмовика, включая опытные. Всего же в составе российских ВВС имеется 14 эскадрилий, вооруженных штурмовиками Су-25, их общее количество составляет порядка 200 самолетов.

Су-25, разработанный компанией "Сухой" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию, ОАК), предназначен для уничтожения малоразмерных подвижных и неподвижных наземных объектов, а также малоскоростных воздушных целей. Всего за 1981-1991 годы построено 1 320 экземпляров Су-25.