Стрелявший по забору из пневматики мужчина убил прохожего под Тулой

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Следственные органы Тульской области возбудили уголовное дело по факту гибели местного жителя в результате стрельбы из пневматического оружия, сообщила "Интерфаксу" в понедельник представитель следственного управления СКР по региону Зинаида Каминская.

По ее словам, 9 марта у одного из частных домов деревни Морево Дубенского района было обнаружено тело 33-летнего мужчины с пулевым ранением головы.

По версии следствия, подозреваемый стрелял по забору из пневматического оружия, при этом одна пуля попала в голову проходившему мимо мужчине. От полученного ранения он скончался на месте.

В отношении 35-летнего подозреваемого возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (часть 1 статьи 109 УК РФ).