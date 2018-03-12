Минтруд объяснил резкий рост зарплат бюджетников в январе-феврале майскими указами

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Врачи, ученые и преподаватели вузов получили увеличенные зарплаты в феврале в рамках исполнения майских указов - в этом году их среднее жалование должно вырасти до двойной средней зарплаты в регионе, заявил глава Минтруда России Максим Топилин.

"В январе-феврале у этих категорий наибольший прирост произошел, потому что они со 163-165 процентов (от средней зарплаты в регионе по итогам прошлого года - ИФ) вышли на 200 процентов. Ничего удивительного здесь нет", - сказал Топилин журналистам в понедельник.

Он пояснил, что в рамках исполнения "дорожной карты" по майским указам зарплаты профессорско-преподавательского состава вузов, научных сотрудников и врачей в прошлом году должны были быть подняты до 165% от средней зарплаты по региону, а в этом году нужно было обеспечить еще одно поднятие - до 200%. Январское и февральское поднятие зарплат, о котором писали СМИ, связано с этим, подчеркнул министр, и планку снижать не будут.

"Серьезный рост в январе-феврале - и так и будет продолжаться", - подчеркнул Топилин.

В конце прошлой недели Русская служба "Би-би-си" сообщила о том, что часть преподавателей МГУ им. М.В.Ломоносова получили значительно более крупные зарплаты за февраль, чем обычно. Позже РБК отмечал, что рост отмечен также среди некоторых категорий ученых и врачей в ряде московских учреждений.