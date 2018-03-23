Топилин заявил о росте реальной зарплаты в РФ за январь-февраль на 10,5%

Москва. 23 марта. INTERFAX.RU - Реальная зарплата за первые два месяца этого года выросла на рекордные 10,5%, в Минтруде это связывают с повышением зарплат бюджетникам в рамках майских указов.

"Январь-февраль - реальная заработная плата увеличилась на 10,5%. Такого роста за два месяца, за относительно короткий промежуток времени, мы не наблюдали за последние 10 лет", - сказал министр труда и социальной защиты Максим Топилин на заседании коллегии ведомства в пятницу.

По его словам, такого роста "не было практически никогда". Динамику министр связывает с ростом зарплат работникам бюджетных отраслей с начала года.

Ранее в марте сообщалось о значительном повышении зарплат преподавателям вузов, врачам и некоторым научным сотрудникам, которое вызвало удивление у сотрудников. Тогда в Минтруде пояснили, что это не разовое повышение, а плановый рост зарплат в рамках исполнения майских указов президента.