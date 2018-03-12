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Власти Москвы согласовали митинг "Левого фронта" по итогам президентских выборов

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Столичный департамент региональной безопасности согласовал представителям "Левого фронта" проведение по итогам выборов митинга на Суворовской площади 19 марта, сообщил координатор движения Сергей Удальцов.

"Сегодня московские власти согласовали нам митинг на 19 марта, прислали нам соответствующий документ", - сказал Удальцов "Интерфаксу".

Заявленная тема митинга - подведение итогов выборов президента. Изначально заявка подавалась на Пушкинскую площадь, однако организаторы согласились с предложением мэрии перенести мероприятие на Суворовскую площадь, добавил он.

Начало мероприятия запланировано на 18:00, заявленная численность участников - до 1 тысячи человек.

Теги: Сергей Удальцов, Левый фронт, Москва
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