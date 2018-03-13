Свыше 17 тыс. полицейских будут следить за порядком 18 марта в Москве

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Более 17 тысяч полицейских обеспечат безопасность граждан в Москве в день выборов президента РФ 18 марта, сообщили "Интерфаксу" во вторник в пресс-службе столичного главка полиции.

"Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан в местах голосования будет задействовано более 17000 сотрудников полиции, а так же представители Росгвардии, работники частных охранных организаций, представители народных дружин и общественных формирований", - говорится в сообщении.

В полиции подчеркнули, что в период подготовки к проведению выборов президента РФ все избирательные участки и прилегающие к ним территории будут осмотрены сотрудниками полиции с применением технических средств и служебных собак.