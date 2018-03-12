Арестован обвиняемый в убийстве семьи с ребенком в Крыму

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу жителю Крыма, который обвиняется в убийстве мужа с женой и их четырехлетней дочки, сообщила пресс-служба главного следственного управления СКР России по региону в понедельник.

"Предъявлено обвинение местному жителю в совершении преступления, предусмотренного "а, в, з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство более чем двух лиц и малолетнего из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем)", - говорится в пресс-релизе.

По данным следствия, 23 февраля супруги были убиты из пистолета Макарова, затем автомобиль с телами пары и ребенком столкнули в водоем - канал вблизи судоремонтного завода "Залив".

"Преступление обвиняемый совершил по заранее подготовленному плану из корыстных побуждений, желая завладеть деньгами потерпевших", - отмечается в сообщении.

Как сообщалось ранее, семья выехала на своей машине из дома в районе Феодосии и пропала, тела нашли через две недели в Керчи.