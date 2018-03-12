Шувалов констатировал победу над коррупцией в Росреестре

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Росреестру удалось победить систему коррупции в ведомстве, считает первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

"Я неоднократно публично более мягко и непублично значительно более жестко на наших внутренних мероприятиях в правительстве ставил вопрос о том, что в системе Росреестра чуть ни не самая неблагоприятная среда по взаимодействию должностных лиц с теми, кто регистрирует сделки. Так, мягко скажу. Сами знаете о чем я (о коррупции - ИФ). Но такой остроты больше нет. Это, конечно, достижение", - сказал он на итоговой коллегии Росреестра.

"То есть вот эта острота, которая была еще вчера - и по поводу возврата документов, и по поводу нерегистрации сделок, ну и, честно говоря, у нас были случаи рейдерского захвата, это все в прошлом", - заявил первый вице-премьер.

"Наверняка есть еще какие-то очаги, будем ими заниматься вместе с правоохранительными органами, но как система это уже в Росреестре отсутствует", - подчеркнул Шувалов.