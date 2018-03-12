Смольный изменил распоряжение о передаче Сампсониевского собора РПЦ во избежание претензий ФАС

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Комитет имущественных отношений (КИО) Санкт-Петербурга изменил текст распоряжения о передаче Сампсониевского собора Русской православной церкви, чтобы избежать санкций со стороны Федеральной антимонопольной службы, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе регионального управления ведомства.

"КИО издал распоряжение (о передаче собора - ИФ), но немножко ошибся. В ходе рассмотрения антимонопольного дела комитет внес в распоряжение изменения и устранил нарушения, в связи с чем исчезает предмет претензий", - уточнил собеседник агентства по итогам заседания комиссии управления ФАС в понедельник.

"Мы признали нарушение, но предписание выдавать не будем. К распоряжению в нынешней редакции мы претензий не имеем", - добавили в пресс-службе.

Как сообщалось, петербургское УФАС выявило признаки нарушения закона при передаче Сампсониевского собора Русской православной церкви. Речь идет о нарушении п. 4 ч. 1 ст. 17.1 закона о защите конкуренции в действиях комитета имущественных (КИО) при заключении договора безвозмездного пользования объектом нежилого фонда.

В соответствии с порядком, установленным этим законом, КИО издал распоряжение об использовании собора епархией, но договор о передаче был заключен с другим юридическим лицом, а именно с приходом Сампсониевского собора. Приход несет самостоятельную ответственность по своим обязательствам, однако не отвечает по обязательствам епархии, и епархия не отвечает по обязательствам прихода.

Сампсониевский собор, входивший в состав ГПМ "Исаакиевский собор", был передан РПЦ в феврале 2017 года.