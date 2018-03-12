В Таганроге возбудили дело после отравления работников авиазавода таллием

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Отравление сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса (ТАНТК) имени Бериева (Ростовская область) будет расследовано в рамках уголовного дела. Об этом сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

"Проведена проверка. Уголовное дело возбуждено по части 2 статьи 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека и не повлекшего последствий, указанных в статье 111 УК РФ, но вызвавшего длительное расстройство здоровья)", - сказал собеседник агентства.

Ранее в феврале в СМИ сообщалось, что около 25 сотрудников Таганрогского авиационного научно-технического комплекса им. Бериева оказались в больнице из-за отравления тяжелым металлом таллием. Сотрудники предприятия поступали с однотипными жалобами на боль в мышцах и суставах. При этом отмечалось, что данное вещество не используется в производстве. Всего к медикам обратились 37 человек, на данный момент факт отравления подтвержден у 28.

Мэр Таганрога Андрей Лисицкий уточнил, что таллий не используется ни на одном предприятии города.

Как сообщил главный врач городской больницы скорой медицинской помощи Дмитрий Сафонов, все отравившиеся подверглись кратковременному воздействию таллия и имеют легкую степень отравления.