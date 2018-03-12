Адвокат фигуранта "кокаинового дела" Калмыкова сообщил о его членстве в "Единой России"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Фигурант "кокаинового дела" Владимир Калмыков, обвиняемый в контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию, состоит в партии "Единая Россия", заявил его адвокат.

"Мой подзащитный - член "Единой России", проходил службу на подводной лодке", - заявил адвокат Андрей Шалаев в понедельник в Мосгорсуде, где рассматривается вопрос о законности продления ареста Калмыкова до 12 апреля.

По словам защитника, во время прохождения службы Калмыков был награжден именными часами. Адвокат добавил, что просит изменить подзащитному меру пресечения на домашний арест.

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения - содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято почти 389 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Али Абянова, Иштимира Худжамова и Калмыкова. Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Андрей Ковальчук арестован заочно на два месяца, которые будут исчисляться с моменты его фактического задержания. 28 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на его заочный арест. 1 марта Ковальчук был задержан в пригороде Берлина у себя дома. Полиция задержала предпринимателя по запросу российских коллег. 2 марта немецкий суд заключил Ковальчука под стражу до принятия решения по запросу России о его экстрадиции.

Всем фигурантам "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и в попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.