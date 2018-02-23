МИД РФ подтвердил обнаружение крупной партии кокаина в посольстве в Буэнос-Айресе

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтвердила в пятницу, что правоохранительными органами России и Аргентины проведена совместная операция по пресечению канала поставки крупной партии кокаина из этой южноамериканской страны на европейский рынок.

"В результате проведенных оперативных действий подозреваемые граждане обоих государств задержаны, в отношении них ведется следствие, и дело впоследствии будет передано в суд", - говорится в ответе Захаровой на вопрос СМИ.

По ее словам, груз, о котором идет речь, был обнаружен готовым к отправке полтора года назад в одном из вспомогательных зданий посольства России в Буэнос-Айресе - школьно-жилом комплексе. Как было установлено, он принадлежал закончившему к тому времени командировку по срочному трудовому договору сотруднику технического состава учреждения.

"Что касается появившихся в СМИ спекуляций о том, что указанный груз мог быть направлен с задействованием дипломатических каналов, то хотели бы отметить, что такая постановка вопроса показывает незнание механизма и порядка направления диппочты, содержание которой определяется, разумеется, не техническим персоналом представительства", - подчеркнула представитель МИД РФ.

"Удивлены, как эта тема освещается "экспертами", некоторые из них договорились до того, что данный случай "бросает тень" на наше диппредставительство. Всё с точностью до наоборот: успех данной операции был обеспечен именно эффективными действиями российского посла и дипломатического персонала", - заявила Захарова.

A las 13hs presentamos una operación internacional de alta jerarquía con funcionarios envueltos en el tráfico de 385kg de cocaína entre BsAs y Moscú. Trabajo en equipo con los jueces Taiano, Ercolini e Iglesias, los Minseg de Rusia y Arg, la Gendarmería y la Policia Nac. de Rusia pic.twitter.com/0IGnWFkDI2 — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) 22 февраля 2018 г.

Накануне аргентинские СМИ сообщили, что на территории посольства России в Буэнос-Айресе в 2016 году было обнаружено 12 чемоданов с кокаином, который готовился для переправки в Европу. Вес партии составлял почти 400 кг.

Министр безопасности Аргентины Патрисия Буллрич опубликовала фотографию чемоданов в своем твиттере. Она сообщила, что наркотики на территории дипмиссии обнаружил посол, после чего он связался с аргентинскими властями. В расследовании этого дела участвовали сотрудники российских правоохранительных органов.

Издание Todo Noticias сообщало, что чемоданы с кокаином принес в посольство принес сотрудник, который вскоре после этого перестал работать в диппредставительстве. Всего, как было установлено, к попытке организовать наркотрафик были причастны пять человек - двое в Аргентине и трое в России. Нескольких подозреваемых удалось задержать.