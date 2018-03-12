В расписании аэропорта "Домодедово" снова появились рейсы в Каир

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Рейсы в Каир египетской авиакомпании Egypt Air появились в расписании московского аэропорта "Домодедово" с 22 марта.

Согласно расписанию на сайте, первый рейс прибудет в Москву и отправится обратно в Каир в четверг, 22 марта. Кроме того, рейс Каир-Москва заявлен на 14 июня, Москва-Каир - на 26 июня.

Egypt Air уже анонсировала открытие рейсов между Москвой и Каиром в феврале, в итоге они не состоялись.

Как сообщал источник в авиационной администрации Египта, первые прямые рейсы из Москвы в Каир могут состояться в середине апреля.

Глава Минтранса РФ Максим Соколов неоднократно заявлял, что открытие регулярного авиасообщения между столицами государств ожидается во второй половине февраля. Он говорил, что на первом этапе на маршруте будут выполняться пять рейсов в неделю: три из них будет совершать EgypAir, два - российский "Аэрофлот".

Президент РФ Владимир Путин своим указом от 2 января разрешил регулярные воздушные перевозки между Россией и Каиром. Соответствующие изменения внесены в указ президента "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности РФ и защите граждан РФ от преступных и иных противоправных действий" от 8 ноября 2015 года, который вводил запрет для российских авиакомпаний на осуществление воздушной перевозки граждан с территории РФ на территорию Египта.

Россия приостановила авиасообщение с Египтом в конце 2015 года, после теракта в небе над Синайским полуостровом. На борту самолета авиакомпании "Когалымавиа", который направлялся из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел взрыв. Находившиеся на его борту 217 пассажиров и семь членов экипажа погибли.