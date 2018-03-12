Найдено тело сорвавшегося в ущелье на Эльбрусе лыжника

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Спасатели нашли на Эльбрусе тело мужчины, сорвавшегося с обрыва во время катания на лыжах, сообщил агентству "Интерфакс" оперативный дежурный Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России в понедельник.

"Спасатели транспортируют вниз тело погибшего лыжника", - сказал дежурный.

Он отметил, что мужчина, предположительно, сорвался с обрыва, когда ехал на большой скорости по склону, где катание на лыжах запрещено.

Как сообщалось, очевидец рассказал спасателям, что человек, катавшийся вне размеченных трасс на склоне Эльбруса, сорвался в ущелье Гара-Баши. К месту происшествия на высоте 3700-3900 м над уровнем моря отправились семеро спасателей.