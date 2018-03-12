Мосгорсуд отклонил жалобы на продление ареста двум фигурантам "кокаинового дела"

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Мосгорсуд признал законным продление ареста фигурантов "кокаинового дела" Владимира Калмыкова и Иштимира Худжамова, обвиняемых в контрабанде наркотиков из Аргентины в Россию, передает корреспондент "Интерфакса".

"Постановление Тверского суда Москвы от 8 февраля оставить без изменений, апелляционные жалобы адвокатов Калмыкова и Худжамова - без удовлетворения", - говорится в решении суда, оглашенном в понедельник.

Таким образом, Худжамов и Калмыков останутся под стражей до 13 апреля.

Жалоба адвоката еще одного фигуранта дела - Али Абянова, которому 8 февраля арест был продлен до 12 апреля, в понедельник не рассматривалась, поскольку была подана с нарушением установленных сроков.

Суд апелляционной инстанции отказался удовлетворить просьбы обвиняемых и их адвокатов об изменении им меры пресечения на домашний арест.

По словам Худжамова и Калмыкова, они не признают вину, считают свое задержание провокацией правоохранительных органов, однако готовы сотрудничать со следствием.

Оба фигуранта заявили, что предполагаемый организатор контрабанды наркотиков, бизнесмен Андрей Ковальчук, который представлялся "как сотрудник МИД и как сотрудник спецслужб", предложил им заработать на перепродаже "дорогостоящего кофе Luwak".

"У нас не было оснований ему не доверять. Он был вхож в Консульский департамент МИД как к себе домой, ходил туда - как я на работу", - сказал в суде Калмыков.

По данным ЦОС ФСБ, в декабре 2017 года в результате проведения международной операции в Москве с поличным при получении партии наркотика, полностью замененной на муляжи, были задержаны трое граждан России, которым предъявлено обвинение в совершении вышеуказанных преступлений и избрана мера пресечения - содержание под стражей. В общей сложности из незаконного оборота изъято более 362 кг кокаина.

26 февраля стало известно, что в декабре 2017 года Тверской суд Москвы арестовал Абянова, Худжамова и Калмыкова. Предполагаемый организатор контрабанды кокаина Ковальчук арестован заочно на два месяца, которые будут исчисляться с моменты его фактического задержания. 28 марта Мосгорсуд рассмотрит жалобу защиты на его заочный арест. 1 марта Ковальчук был задержан в пригороде Берлина у себя дома. Полиция задержала предпринимателя по запросу российских коллег. 2 марта немецкий суд заключил Ковальчука под стражу до принятия решения по запросу России о его экстрадиции.

Всем фигурантам "кокаинового дела" предъявлено обвинение в покушении на контрабанду наркотических средств и в попытке незаконного производства, сбыта или пересылки наркотических средств в особо крупном размере.