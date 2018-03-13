Вице-губернатор Петербурга усмотрел в обстреле трамвая "Чижик" интересы маршруточников

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Обстрел из травматического оружия частного трамвая "Чижик" в Красногвардейском районе Петербурга мог стать следствием недовольства со стороны других коммерческих перевозчиков, сообщил журналистам вице-губернатор Игорь Албин в рамках международной выставки недвижимости MIPIM-2018 в Каннах во вторник.

"Наше предположение - это коммерческие перевозчики", - сказал Албин, отвечая на вопрос об ответственных за обстрел трамвая "Чижик", произошедший 7 марта - в первый день выхода трамвая на линию.

"Трамвай "Чижик" маршрута №8 следовал по проспекту Наставников в сторону станции метро "Ладожская". В районе перекрестка Наставников и Ленской лопнуло два стекла. Пассажиры не пострадали. Состав остановился, пассажиров высадили. После этого трамвай вернулся в депо. Причины произошедшего устанавливаются", - сообщали "Интерфаксу" ранее в пресс-службе ООО "Транспортная концессионная компания" (ТКК), подтвердив факт обстрела из травматического оружия. Пассажиры не пострадали.

Как сообщала пресс-служба городского комитета по транспорту, маршрут №8 трамвая "Чижик" стал первым в трамвайной сети, создаваемой в рамках концессионного соглашения. До 1 апреля проезд на маршруте будет бесплатным.