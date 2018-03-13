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Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в Петербурге

Есть обновление от 19:32

В результате ЧП, по предварительным данным, пострадали два человека

Взрывом повреждено несколько этажей в жилом доме в Петербурге
Фото: Роман Пименов, Интерпресс/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Три этажа в жилом многоквартирном доме в Петербурге повреждены взрывом, предположительно, бытового газа, сообщил "Интерфаксу" источник в службе технического надзора Санкт-Петербурга.

"Повреждены внешние конструкции на седьмом, восьмом и девятом этажах, зафиксированы разрушения внешней стены здания на верхних этажах", - сказал собеседник агентства.

Источник в "скорой помощи" города сообщил о двух пострадавших в результате ЧП.

"Предварительно, пострадали как минимум два человека, их осматривают бригады "скорой помощи", - сказал источник.

Как заявили "Интерфаксу" в пресс-службе ГУ МЧС по городу, взрывом повреждены верхние этажи дома, информации о погибших пока нет.

"Разрушены 8-9 этаж в доме 219 по улице Народного Ополчения", - сообщили в МЧС.

Сообщение о взрыве в жилом доме поступило в 17:53. К ликвидации последствий происшествия привлечено 15 единиц техники и 86 человек личного состава МЧС.

Теги: Петербург
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