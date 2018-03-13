Из поврежденного взрывом дома в Петербурге эвакуированы 20 человек

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Спасатели вывели 20 человек из дома на юго-западе Санкт-Петербурга, поврежденного в результате взрыва, сообщила пресс-служба ГУ МЧС города во вторник.

"Бригадой скорой помощи на месте происшествия осматривается один человек", - говорится в сообщении.

По данным МЧС, в результате взрыва в девятиэтажном жилом панельном доме оказались разрушены наружные стены на 8-м и 9-м этажах, произошло возгорание внутри на площади 10 квадратных метров. В 18:10 пожар в доме был локализован, сообщают в ведомстве.

На месте происшествия продолжаются работы, выясняются обстоятельства и причины взрыва.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Петербурггаза", за обслуживание газового оборудования по адресу, где произошло ЧП, отвечает Балтийская газовая компания.

"Петербурггаз" не имеет отношения к обслуживанию данного дома", - сказали в пресс-службе.

Ранее в НИИ скорой помощи "Интерфаксу" сообщили, что в результате происшествия с ожогами госпитализирован один человек.