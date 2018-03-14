В России

СМИ сообщили о планах создать в РФ универсальный ракетно-космический холдинг

В новую структуру могут войти "Роскосмос", "Алмаз-Антей", "РТИ Системы" и "Тактическое ракетное вооружение"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - В России может быть образован универсальный ракетно-космический холдинг (РКХ), в котором объединят разработчиков и производителей всех видов профильного вооружения, носителей гражданского назначения, спутников и космических кораблей, сообщает в среду газета "Известия".

"В состав такой структуры планируется включить госкорпорацию "Роскосмос", концерны ВКО "Алмаз-Антей" и "РТИ Системы", а также корпорацию "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ)", - пишет газета.

Источники "Известий" в этих холдингах сообщают, что идея создания новой мегакорпорации принадлежит вице-премьеру Дмитрию Рогозину, курирующему оборонный комплекс и космическую отрасль. "Причем изначальный замысел был еще грандиознее: объединить авиастроительные компании и госкорпорацию "Роскосмос"", - сказано в публикации.

В аппарате Рогозина от комментариев воздержались, предложив вернуться к обсуждению темы "через несколько недель". В "Роскосмосе", "Алмаз-Антее" и КТРВ возможное объединение предпочли не комментировать, пишет газета.

О планах создания РКХ "Известиям" рассказали несколько высокопоставленных лиц в оборонно-промышленном комплексе и военном ведомстве. "В общей сложности информация подтверждена семью независимыми источниками", - утверждается в публикации.

"В настоящее время все документы по объединению подготовлены и согласованы на уровне правительства", - сказал "Известиям" высокопоставленный собеседник, знакомый с ситуацией.

По его словам, "задача нового объединения - консолидировать все усилия в области мирного космоса и воздушно-космической обороны страны".

Сейчас эти направления находятся в ведении разных корпораций, что снижает эффективность работы. Принципиальное решение на высшем уровне еще не принято. Специальное совещание по этому вопросу с участием руководства государства и заинтересованных отраслей должно состояться в ближайшее время, полагает источник "Известий".

В публикации говорится, что "новая структура будет отвечать за производство широкого спектра продукции - от зенитных снарядов и гиперзвуковых боевых блоков до межпланетных автоматических зондов".

"В профессиональных кругах проект уже прозвали "ракетным монстром"", - сказано в публикации.

Эксперты, к которым обратились "Известия" также "обращают внимание на тот факт, что наряду с госактивами в обсуждаемой схеме участвует и частная компания - "РТИ Системы"". "Знакомые с ситуацией источники уверяют, что с владельцами актива принципиальная договоренность достигнута. В АФК "Система" эту ситуацию оставили без комментариев", - пишет газета.

Теги: Роскосмос, Алмаз-Антей, РТИ Системы, Тактическое ракетное вооружение
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