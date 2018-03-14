Сенатор Климов связал "дело Скрипаля" с Brexit

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - История с "делом Скрипаля" раскручивается в Великобритании для того, чтобы снизить накал страстей вокруг Brexit, считает глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов.

"В Великобритании сегодня происходит кризис элит, но это не имеет отношения к России вообще никакого, это Brexit. И они пытаются стрелки перевести - чтобы снизить накал споров вокруг Brexit, надо быстро усилить накал где-то в другом месте. Вот они этим сейчас и занимаются", - сказал Климов "Интерфаксу".

Так он прокомментировал ситуацию с "делом Скрипаля" в Великобритании, в том числе информацию о возможном введении мер против РФ.

"Они действуют судорожно, рефлекторно, пытаясь оседлать эту русофобскую матрицу", - считает сенатор.