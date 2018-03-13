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В мире Отравление Сергея Скрипаля

Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"

Есть обновление от 17:19

Британский посол заявил, что Лондон по-прежнему ждет до конца дня объяснений по поводу произошедшего

Тереза Мэй завтра объявит об ответных шагах по "делу Скрипаля"
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй
Фото: AP/ТАСС

Москва. 13 марта. INTERFAX.RU - Посол Великобритании в России Лори Бристоу заявил, что подтвердил российскому МИД неизменность британской позиции по "делу Скрипаля".

"У меня только что была короткая встреча с замминистра Титовым, мы обсудили инцидент в Солсбери. Я повторил заявление премьер-министра Мэй в палате общин. Я подтвердил позицию премьер-министра о том, что мы ждём к концу дня объяснений от России касательно того, каким образом случилось так, что это вещество было применено в Солсбери", - сказал посол журналистам.

"Премьер-министр примет решение и объявит о нем в течение завтрашнего дня", - добавил он.

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Как сообщалось ранее, посол Великобритании Лори Бристоу сегодня был вызван в МИД России. Накануне глава британского МИДа Борис Джонсон вызвал российского посла Александра Яковенко в связи с делом об отравлении в Солсбери.

Накануне Тереза Мэй заявила, что правительство Великобритании пришло к выводу, что ответственность за отравление в Солсбери бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, вероятнее всего, лежит на России. Она также сообщила, что пострадавшие были отравлены нервно-паралитическим веществом "Новичок", которое разработано в РФ.

Мэй также заявила, что Великобритания до вечера вторника, 13 марта, ждет от Москвы объяснений в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ. После этого Лондон будет готов принять самые серьезные ответные меры.

Однако сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что российская сторона не будет отвечать на ультиматум Лондона в связи с "делом Скрипаля" до тех пор, пока Великобритания не выполнит свои обязательства в рамках конвенции о запрещении химического оружия и не обеспечит доступа к веществу, которым были отравлены экс-сотрудник ГРУ и его дочь Юлия.

Отравление в Солсбери

5 марта полиция города Солсбери объявила о том, что рядом с одним из городских торговых центров из-за взаимодействия с неизвестным опасным веществом серьезно пострадали два человека. Позже выяснилось, что это был работавший на британскую разведку экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавшие находятся в критическом состоянии.

Сергей Скрипаль получил в Великобритании убежище после обмена разведчиками между США и РФ в 2010 году.

Теги: Сергей Скрипаль
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