Путин высказал пожелание об открытии Крымского моста для автомобилей к летнему сезону

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин высказал пожелание, чтобы автосообщение через Крымский мост было пущено уже к этому летнему сезону.

В ходе посещения Крымского моста в среду Путин пообщался с рабочими и в ходе разговора ему напомнили, что автосообщение через мост планируется открывать в декабре 2018 года.

"Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли (воспользоваться). (...) Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока", - сказал Путин в ходе беседы.

Он напомнил, что проект Крымского моста неоднократно пытались реализовать в течение всего 20-го века, а получилось это именно сегодня у российских специалистов. "Еще будет возможность поздравить вас с окончанием всего комплекса, но то, что сделано уже впечатляет", - сказал Путин.

Крымский мост - самый протяженный в России и в Европе, его длина составляет 19 км. По графику сдача автодорожной части моста запланирована в декабре 2018 года, железнодорожная - в конце 2019 года.