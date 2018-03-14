Ротенберг пообещал открыть автомобильную часть Крымского моста после 9 мая

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Строители будут готовы сдать автомобильную часть Крымского моста "после 9 мая", заявил руководитель компании "Стройгазмонтаж" (генеральный подрядчик строительства Крымского моста) Аркадий Ротенберг, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе посещения Крымского моста в среду высказал пожелание, чтобы автосообщение через Крымский мост было пущено уже к этому летнему сезону. Путин пообщался с рабочими и в ходе разговора ему напомнили, что автосообщение через мост планируется открывать в декабре 2018 года.

"Хотелось бы, конечно, чтобы люди в летний сезон могли (воспользоваться). (...) Надеюсь, что будет сделано все, как положено, в срок, может быть, даже раньше срока", - сказал Путин в ходе беседы.

По его словам, проект Крымского моста неоднократно пытались реализовать в течение всего 20 века, а получилось это именно сегодня у российских специалистов.

Крымский мост - самый протяженный в России и в Европе, его длина составляет 19 км. По графику сдача автодорожной части моста запланирована на декабрь 2018 года, железнодорожная - на конец 2019 года.