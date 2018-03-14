Мантуров заявил о возможности минимального участия РФ в авиасалоне в Фарнборо

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Участие России в авиасалоне в Фарнборо (Великобритания) возможно на минимальном уровне, заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, отвечая на вопрос "Интерфакса".

"Может быть, минимальное какое-то участие будет. Но, честно говоря, не настраивались тратить деньги на серьезные какие-то экспозиции", - сказал он.

Авиасалон "Фарнборо" состоится летом 2018 года.

"Если честно, Ле Бурже и Фарнборо себя изжили, потому что техника, которая у нас сегодня производится, поставляется несколько на другие рынки", - заявил министр. "Мы делаем больший акцент, например, на участие в китайских выставках, в Сингапуре, Бахрейне, Латинской Америке - это наши рынки, мы туда поставляем свою технику, и мы в основном делаем акцент именно на этих рынках", - сказал Мантуров.

Вместе с тем он отметил, что "Фарнборо и Ле Бурже для нас, честно говоря, всегда были престижем".

Организаторы "Фарнборо" запретили РФ выставлять продукцию военного назначения на выставке в 2018 году, сообщил ранее в интервью "Интерфаксу" заместитель директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Анатолий Пунчук.

"Сожалеем, что в результате такого решения мы не сможем использовать эту площадку для обмена опытом и демонстрации наших возможностей", - сказал Пунчук. Замглавы службы сообщил, что ранее ФСВТС России определило "Рособоронэкспорт" организатором российской экспозиции военной техники на "Фарнборо", но теперь данное решение отменено.

Ранее в четверг стало известно, что "Ростех" и его холдинги могут не поехать на выставку "Фарнборо-2018". "Участие в "Фарнборо" для нас пока под вопросом, так как организаторы выставки фактически запретили российским компаниям демонстрацию военной продукции. Однозначно, это одно из проявлений недобросовестной конкуренции в сфере торговли вооружениями - с подобными вещами сталкиваемся все чаще и чаще",- заявил "Интерфаксу" представитель "Ростеха".

"Однако мы не спешим отказываться от возможностей, которые дают подобные мероприятия. Площадка британского авиасалона может быть использована, например, для презентации гражданской продукции нашего авиационного кластера", - заявили в "Ростехе".

В 2014 и в 2016 году РФ сталкивалась с трудностями при участии в авиасалоне в Фарнборо. Три года назад российская делегация не смогла попасть в Великобританию из-за отказа в визах, в 2016 году "Ростех" и ряд других корпораций из-за санкций повезли на выставку только гражданскую продукцию.