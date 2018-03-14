Путин прибыл в Крым в годовщину "русской весны"

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Симферополь. 14 марта. ИНТЕРФАКС - Президент России Владимир Путин прибыл в Крым, который в эти дни отмечает четвертую годовщину воссоединения с Россией.

Вечером главу государства ждут в Севастополе на митинге-концерте "Севастополь. Крым. Россия". До этого президент в Симферополе осмотрит новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта, который планируется ввести в эксплуатацию к летнему туристическому сезону 2018 года.

Ранее в среду в Краснодарском крае Путин побывал на строящемся Крымский мосту.

События "русской весны" ежегодно отмечаются в Севастополе.

Празднование начинается со Дня народной воли 23 февраля - в этот день четыре года назад севастопольцы на митинге отказались признавать новые украинские власти после переворота в Киеве, а утром 23 февраля 2014 года Путин поставил перед руководителями силовых ведомств задачу "начать работу по возвращению Крыма в состав России". Завершаются торжества 18 марта - Днем подписания Договора о вхождении двух новых субъектов в состав РФ.