Адвокат Тюрина назвал его объявление в розыск по делу Вороненкова ожидаемым шагом Украины

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Адвокат Владимира Тюрина, обвиняемого в организации убийства бывшего депутата Государственной думы Дениса Вороненкова, назвал ожидаемым шагом со стороны Украины объявление предпринимателя в розыск.

"Это вполне ожидаемый шаг - обычная бюрократическая процедура. А что в Киеве еще могут сделать, если изначально решили не искать настоящих преступников, а огульно обвинить российского гражданина и российские спецслужбы в убийстве господина Вороненкова", - сказал адвокат Сергей Беляк "Интерфаксу" в среду.

Все это, отметил Беляк, "продолжение той политической игры, которой занимаются правоохранительные органы Украины во главе с юридически безграмотным, но хорошо политически подкованным генпрокурором Луценко".

Ранее в среду стало известно, что Национальная полиция Украины объявила в розыск гражданина России Владимира Тюрина в связи с тем, что он скрывается от органов прокуратуры.

9 октября 2017 года генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Тюрину сообщено о подозрении в организации убийства Вороненкова. Генпрокурор отметил, что мотивом убийства Вороненкова стало соединение интересов "руководства России и личных мотивов Тюрина", который является бывшим гражданским мужем жены убитого депутата Госдумы Марии Максаковой.

Как сообщалось, Денис Вороненков был убит в центре Киева 23 марта 2017 года. Убийца Павел Паршов был ранен охранником экс-депутата и впоследствии скончался в больнице. У него, как выяснило следствие, был сообщник - Ярослав Левенец. С 2012 года он находится в розыске за экономические преступления. В соучастии в убийстве также подозревается Ярослав Тарасенко. Он был задержан 16 июля.