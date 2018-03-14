Россельхознадзор отказался от запрета на поставки молока из Белоруссии

Москва. 14 марта. INTERFAX.RU - Россельхознадзор не будет с 15 марта вводить запрет на поставки некоторых видов молочной продукции из Белоруссии, сообщила журналистам пресс-секретарь службы Юлия Мелано.

По ее словам, на будущей неделе специалисты Россельхознадзора проинспектируют молочные предприятия Белоруссии.

"Россельхознадзор принял решение не вводить с завтрашнего дня запрет на ввоз молочного сырья с территории Белоруссии. Вместе с тем, на будущей неделе служба проведет инспекции белорусских предприятий, поставляющих молочную продукцию на территорию России, на предмет соблюдения российских требований и норм", - сказала она.

Мелано не стала уточнять, на основании чего было принято решение об отказе от введения запрета.

Как сообщалось, Россельхознадзор из-за многочисленных нарушений российских ветеринарно-санитарных требований и реэкспорта продукции из стран, поставки в РФ из которых запрещены, принял решение об ограничении ввоза из Белоруссии молока и сливок, поступающих наливом, а также сухого молока и сыворотки. Сначала планировалось ввести запрет с 26 февраля, затем срок был перенесен на 5 марта, а потом на 15 марта.

По данным Россельхознадзора, в 2016 году из выявленных 723 случаев нарушений белорусскими предприятиями ветеринарно-санитарных норм и требований ЕАЭС и РФ 386 случаев приходилось на молоко и молочную продукцию. Причем в 10 случаях обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. В 2017 году было выявлено 596 нарушений, из которых 376 пришлось на молоко и молочную продукции. В 201 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ. По данным на 20 февраля 2018 года, уже зафиксировано 32 нарушения в молоке и молочной продукции. Из них в 21 случае обнаружены остатки запрещенных и вредных веществ.