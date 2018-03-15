В Новосибирской области судебные приставы арестовали скаковых лошадей

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Судебные приставы-исполнители в ходе принудительного взыскания задолженности по кредитам арестовали породистых лошадей, принадлежащих жителю Бердска, сообщает пресс-служба УФССП России по региону.

Отмечается, что владелец животных задолжал банку более 500 тыс. руб. и не особо торопился исполнить свои обязательства перед финансовой организацией.

"На неоднократных приемах у судебного пристава- исполнителя мужчина жаловался, что не может найти работу и оплатить долг, при этом он не состоял на учете в центре занятости населения", - говорится в сообщении.

В ходе проведения исполнительных действий судебный пристав-исполнитель совместно с представителями банка-взыскателя обнаружили двух распряженных лошадей во дворе частного дома, где проживает должник.

"Судебный пристав-исполнитель составил акт о наложении ареста на двух скаковых лошадей. Сумма, полученная от реализации имущества должника, будет направлена на погашение задолженности перед банком", - говорится в сообщении.