Экс-губернатор Омской области избран в Совет Федерации

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Законодательного собрания Омской области одобрили на сессии в четверг кандидатуру бывшего губернатора региона Виктора Назарова на должность члена Совета Федерации от областного парламента, сообщает корреспондент агентства "Интерфакс" с заседания.

В ходе тайного голосования кандидатура Назарова получила 27 голосов депутатов Законодательного собрания региона. 10 депутатов были против, еще двое не голосовали.

"Желаю вам хорошей работы на благо Омской области и всей России", - сказал председатель парламента Владимир Варнавский. На предложение выступить с ответным словом Назаров ответил, что ему "пока не о чем отчитываться".

В данный момент в Совете Федерации РФ исполнительный орган госвласти от Омской области представляет Елена Мизулина.

Кандидатура Назарова в качестве члена Совфеда от Законодательного собрания области была предложена Омским региональным отделением партии "Единая Россия".

Месяц назад Назаров стал депутатом областного парламента, заместив вакантный мандат. Он занимал пост главы региона с 30 мая 2012 года. 9 октября 2017 года президент РФ Владимир Путин принял его отставку, назначив врио губернатора депутата Госдумы от "Справедливой России" Александра Буркова.