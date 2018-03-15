Грузовой Ан-12 потерял створку люка на вылете из Якутска

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - Створку грузового люка сорвало у грузового самолета Ан-12 авиакомпании "Нимбус" при взлете из аэропорта "Якутск", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе аэропорта.

"Левую створку грузового люка сорвало воздушным потоком, экипаж принял решение о посадке и приземлился в аэропорту поселка Магана в 12 км от Якутска", - сообщили в пресс-службе.

Там отметили, что самолет к рейсу готовили техники, которые входят в состав экипажа этого судна. Они проверили его перед вылетом и заполнили карту-наряд на оперативно-техническое обслуживание - согласно этому документу, самолет был исправен и подготовлен к полету.

Проводится проверка причин произошедшего инцидента.